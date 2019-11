Britští politici slibují „pohádky", kritizoval Blair plány konzervativců i vlastní strany

Britský premiér Boris Johnson ale v neděli v oficiálním volebním programu Konzervativní strany slíbil , že pod jeho vedením se přechodné období do roku 2021 neprotáhne.

Po případném lednovém vystoupení Británie z EU by začalo přechodné období určené k rozhovorům o novém partnerství. „Rozvodová“ dohoda stanovuje, že potrvá nejméně do konce roku 2020 a může být prodlouženo.

„Brexit neskončí 12. prosince, neskončí ani 31. ledna,“ řekl Blair s odkazem na termín předčasných voleb, respektive aktuální datum britského odchodu z Evropské unie. „Hned poté vstoupíme do nové fáze brexitového vyjednávání. Ovšem teď to bude jednání o budoucím vztahu Británie s Evropou, nikoli pouze o otázce irské hranice,“ pokračoval.

Podle Blaira je dojednání nové obchodní dohody za necelý rok možné, pouze pokud by měla Británie zůstat na jednotném unijním trhu a řídit se jeho pravidly. To však Johnson odmítá. O případném prodloužení přechodného období se přitom má rozhodnout už do konce června.

„Mluvil jsem v posledních týdnech s mnoha lidmi z Evropy. Nikdo z nich nevěří, že existuje sebemenší šance, aby se Británie za tohoto harmonogramu s Evropou dohodla, bude-li její pozicí odklon od pravidel,“ citoval Blaira deník The Guardian.

Kritika programu vlastních labouristů