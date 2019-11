Sankce vůči Pekingu nejsou na místě, věří Chmelař. Podle expertů Čína se zásahem v Hongkongu čeká kvůli obchodu

Revize postoje k politice jedné Číny je zatím předčasná, uvádí Chmelař. „Nelze říct jednoznačně, že by pravidla byla porušována na straně větších lidských práv hongkongských občanů. Stále věřím, že k využití armádních kapacit nedojde. V případě, že by k tomu došlo, tak Evropská unie určitě bude debatovat o radikálnějších krocích vůči Číně,“ doplňuje náměstek.

Česko ani jiné evropské země prý nemají jiné nástroje než nátlak. „Přestože je Hongkong ve zvláštním statusu a je spravován zvláštním zákonem, jedná se stále o suverénní teritorium Číny. Máme pouze diplomatické nástroje. Nemyslím si, že jsou na řadě ekonomické sankce,“ míní a dodává, že kvůli vypjaté situaci se Hongkong dostává do recese sám.

Podle náměstka ministra zahraničí Chmelaře nadále trvá česká podpora nenásilných demonstrací a žádostí, které měli protestující od začátku. Hongkongská správa i vláda v Pekingu by se měly sejít a jednat o požadavcích demonstrantů, věří Chmelař.

Poslanec Luzar upozorňuje, že dění v Hongkongu není izolované, a poukazuje na protesty ve Francii, Katalánsku či Latinské Americe. Připomíná také, že na pozadí demonstrací probíhá už dva roky obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem.

„Celý svět s hrůzou čeká, co se bude dít. Velice bych varoval před tím, abychom neroztočili globální ekonomickou válku. Toho bychom se v Evropě měli bát,“ myslí si Luzar.

Jen těžko si lze představit uklidnění, míní sinolog

Právě z toho důvodu podle analytika Zámečníka zatím Peking nesáhl k razantnějším krokům. Pokud by totiž hongkongské protesty čínská armáda utopila v krvi, Spojené státy to nenechají jen tak. „Pro čínské vedení je to extrémně nepříjemná situace,“ je přesvědčen.

Podotýká také, že metropole představuje významné obchodní centrum, které je důležité pro obchodování akcií. „Čínské firmy si tam chodí pro peníze, pro emise dluhopisů, to je další významný zdroj kapitálu. Linka přes Hongkong na světové kapitálové trhy je rizikem,“ tvrdí Zámečník.