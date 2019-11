Britští vojáci jsou podezřelí ze spáchání válečných zločinů. Úřady a armáda údajně případy kryly

Případy staré několik let spojuje podezření, že odporují mezinárodnímu válečnému právu, vyznačují se brutalitou a na jejich konci jsou mrtví civilisté.

Investigativní tým BBC rozkryl sedm let starý příběh z afghánské vesnice Loj Bagh. Místní obyvatelka Sabbah zblízka sledovala smrt svých čtyř synů, které Britové podezírali ze spolupráce s Talibanem. „Střelili je přímo do hlavy. Seděli vedle sebe. Zabili je ze stejné strany,“ popsala žena.

Podle svědků vojáci nestříleli v sebeobraně, mělo jít o mimosoudní popravu.

Událost prošla interním vyšetřováním britské armády, podle novinářů se ale vojáci společně s ministerstvem obrany snažili podobné incidenty ututlat. I když měl být za zmíněný případ stíhán velitel jednotky i voják, který střílel, stíhání nebylo nikdy zahájeno.

Naši vojáci slouží s profesionalitou, tvrdí úřad premiéra

Vláda se ale hájí, že v minulosti už za podobné případy padaly tresty. Desátník Donald Payne si odseděl rok vězení za brutální týrání, mučení a zabití zaměstnance hotelu v irácké Basře.

Úřad britského premiéra se vůči novým zjištěním důrazně vymezuje: „Naše armáda slouží v Iráku a Afghánistánu s velkou profesionalitou a odvahou. Obvinění, že by ministerstvo obrany jakkoli zasahovalo do vyšetřování britských jednotek, je nepravdivé.“

O nová fakta v případech se ale už začal zajímat Mezinárodní trestní soud. Ten v roce 2017 uvedl, že některá obvinění britských vojáků se mohou zakládat na pravdě. Tentokrát chce důkazy prověřit detailněji. Zaměří se i na obvinění, že úřady chtěly zločiny zamlčet. Pokud by se některá kauza dostala k soudu, bylo by to vůbec poprvé, co by se z válečných zločinů v Haagu zpovídala západoevropská země.