Britští europoslanci žijí v nejistotě. „Je to noční můra,“ hodnotí odkládaný brexit jeden z nich

Kdy už bude konečně čas odejít? Otázka, která trápí nejen Seba Dance. Ten je jedním ze 73 britských europoslanců, kteří stále ještě zasedají v Evropském parlamentu. A kterým se s odsouvaným datem brexitu opakovaně posouvá i datum pro opuštění Bruselu.

„Ano, musíme to řešit, jak to přichází. Ale stále je to noční můra. Třeba pro nájem bytu nebo smlouvy s asistenty. No, je to těžké,“ uvedl britský europoslanec Seb Dance. „Musíte prostě žít ve stavu neustálé nejistoty,“ dodal.