Propašujte se do Británie, vyzývá kontroverzní reality show. Emoce budí i kvůli načasování

Stanice Channel 4 se kritice brání. Téma pašování lidí do země je právě nyní podle ní „předmětem naléhavého veřejného zájmu“. Před odvysíláním prvního dílu pořadu se navíc na obrazovce objevilo upozornění, že se série natáčela předtím, než se našlo 39 mrtvých v kamionu.

Pořad podle stanice přitom odhalil závažné nedostatky hraničních kontrol, které by britští občané měli vidět. „Jediným překvapením celého pořadu je, jak jednoduché je dostat se do Spojeného království, aniž by na to někdo přišel,“ dodala mluvčí televize.