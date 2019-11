Z loděnice vyplula obří výletní loď MSC Grandiosa. Chlubí se ekologickým systémem na snížení emisí

Z francouzského Saint-Nazaire vyplula obří výletní loď MSC Grandiosa. Luxusní plavidlo je 331 metrů dlouhé a 67 metrů široké, pojme 6334 pasažérů a 1704 členů posádky. Loď zamířila do přístavu Le Havre a odtud popluje do Hamburku, kde bude oficiálně uvedena do provozu. Plovoucí ostrov nabídne restaurace, obchody i divadlo. Chlubí se moderními technologiemi, především čisticím systémem, který podle výrobce omezí emise oxidu siřičitého o 98 procent.