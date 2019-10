Muž, který stojí za dohodou o brexitu. Francouz Barnier je tvrdý vyjednavač, který hraje fér

Barnier funguje dlouho a soustředěně i ve spánkovém dluhu. Je to každým coulem profesionál a diplomat. Charakterizuje ho výrok: „Je to složité, ale ne nemožné“.



Tento přístup se Barnierovi v jednáních o brexitu vyplatil. Čtrnáct dní před avizovaným britským odchodem z Unie oznámil dohodu. „Diskuse posledních dní byly složité. Ale dokázali jsme to. A dokázali jsme to společně,“ prohlásil muž, který byl od prosince 2016 hlavním vyjednavačem celé zbylé evropské sedmadvacítky.