Dohoda o brexitu je možná, naznačil Barnier. Mohla by nejdřív být jen o principech, míní Sečka

Optimismus českého velvyslance

Podle Sečky se právě teď naskýtá dobrá příležitost. „To, co doléhá do mých uší, je to, že se dá udělat nějaká obecná dohoda o principech. Když už bude ta dohoda o principech na obou stranách potvrzená, tak potom se dá udělat ten právní text,“ konstatoval velvyslanec. Konkrétní smlouva by se podle něj uzavřela až po 31. říjnu, což by ale brexitu k tomuto datu nemělo bránit.

Český velvyslanec má za to, že je možné takové dohody dosáhnout do 19. října, tedy do dne, kdy britské vládě vyprší čas daný parlamentem, aby prosadila dohodu o podmínkách brexitu, nebo aby získala svolení zákonodárců k odchodu bez dohody. Při nesplnění obou podmínek opatření ukládá vládě povinnost dojednat nový odklad.

Sečka je přesvědčen, že podobná dohoda má šanci na to, aby v britském parlamentu získala většinu. „Já myslím, že to k tomu nazrává,“ podotýká. „Nakonec zdravý politický rozum snad zvítězí, tato věc se uzavře,“ říká a dodává, že brexit je pro Británii břímě, kterého se musí zbavit, aby se mohla pohnout dál.

Brexitem se bude zabývat summit EU ve dnech 17. a 18. října.