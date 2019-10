Tajfun v Japonsku má sedm obětí, 15 lidí se pohřešuje

Tajfun Hagibis, označovaný za nejsilnější v regionu za posledních 60 let, a následné silné deště si v Japonsku vyžádaly životy sedmi lidí, k nedělnímu ránu se 15 dalších pohřešuje. Informovala o tom rozhlasová stanice NHK. Statisíce lidí se ocitly bez elektřiny a na šest milionů obyvatel obdrželo výzvu, aby kvůli hrozícím záplavám opustily své domovy. Živel se poté, co v sobotu odpoledne zasáhl Tokio, přesunul na severovýchod a v neděli by se podle meteorologů měl vzdálit od japonských břehů.