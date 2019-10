Tráví spolu dovolenou i narozeniny. Podle médií by mohl být ministr obrany Šojgu nástupcem Putina

Na přelomu tisíciletí stál Šojgu u zrodu strany Jednota. Z ní později vzniklo Jednotné Rusko, které je doteď pilířem Putinovy moci. „Podporujeme vládu a podporujeme i (tehdejšího) premiéra (Putina). Nemá to nic společného se změnami, které v naší politice nastaly,“ prohlásil v roce 1999 Šojgu, který stanul v čele Jednoty.

Putin podnikl o svých narozeninách výlet do sibiřských hor republiky Tuva, kam ho už poněkolikáté doprovázel právě místní rodák Šojgu. Dovolenou spolu strávili i v době, kdy Putin loni zahájil svůj poslední řádný prezidentský mandát. O Šojguovi proto začala některá média spekulovat jako o možném nástupci šéfa Kremlu.

Šojguovi konkurenti: Šéf zbrojařské firmy či ministr zahraničí

Hledání následníka má podle expertů dvě východiska. Podle prvního si šéf Kremlu prostě vybere nástupce. V úvahu kromě Šojgua připadá třeba ředitel zbrojařského gigantu ROSTEC Sergej Čemezov nebo šéf diplomacie Sergej Lavrov. Už méně se sází na premiéra Dmitrije Medvěděva.

Druhá varianta předpokládá, že se Putin pokusí u moci udržet. „Hodně se spekulovalo o tom, že by Rusko mohlo chtít dosáhnout opravdové unie Ruska a Běloruska. Vznikl by tak nový státní útvar, ve kterém by se mohl Putin stát prezidentem,“ přibližuje Dvořák.

Příliš překážek k cestě na vrchol Šojgu nemá. Potíže může působit snad jen jeho věk, protože je jen o tři roky mladší než Putin. U věřících Rusů mu můžou uškodit i jeho buddhistické kořeny. Při letošní vojenské přehlídce na Rudém náměstí se však veřejně pokřižoval.