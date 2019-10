Financování Sarkozyho kampaně se vrací prokurátorům. Soud odmítl jeho stížnost

Nejméně populární prezident

Nicolas Sarkozy byl francouzským prezidentem od května 2007 do května 2012, za pět let své vlády se přitom stal z politické hvězdy jedním z nejméně populárních prezidentů páté republiky. Je dokonce první francouzskou hlavou státu od roku 1981, kterou nezvolili na druhé funkční období. O návrat do nejvyšší ústavní funkce se znovu pokusil v roce 2016, v primárkách tradiční pravice ale nepostoupil do druhého kola.

Po porážce v prezidentských volbách v roce 2012 se sice stáhl z politiky, jeho jméno však z veřejného života nezmizelo. Na jaře 2013 ztratil další část obliby, když po zjištění, že vyšetřovatelé odposlouchávali některé jeho telefonické hovory kvůli údajnému nelegálnímu financování předvolební kampaně, přirovnal postup policistů k praktikám bývalé komunistické tajné policie Stasi ve východním Německu.