Změny klimatu zdvojnásobí počet příjemců humanitární pomoci, varuje Červený kříž

Extrémní projevy počasí jsou však stále častější, a počet lidí, kteří kvůli jejich výskytu budou humanitární pomoc potřebovat, by se do roku 2050 mohl zdvojnásobit.

Stoupající počet příjemců humanitární pomoci by znamenal i vzrůstající finanční náklady. Podle pesimistického scénáře by se už v roce 2030 mohly dostat na dvacet miliard amerických dolarů ročně, uvádí zpráva, která označuje změny klimatu za celosvětový humanitární problém.

Doporučení: Odolnější budovy i rychlejší reakce

Zároveň ale tvrdí, že ještě není pozdě, a světovým institucím dávají řadu doporučení: připravit na změny infrastrukturu, očekávat víc přírodních katastrof, lépe na ně reagovat a při samotných opravách a nápravách počítat s budoucími riziky. Konkrétně zmiňují třeba stavbu odolnějších budov či hrází nebo zlepšení systémů včasného varování.

„Pokud by všechny země měly připravené tyto záchranné finanční plány, sociální ochranu nejzranitelnějšího obyvatelstva a zlepšily by přístup k finančním zdrojům, každoroční účet za přírodní katastrofy by klesl o 100 miliard amerických dolarů,“ uvádí zpráva.

Počet lidí, kteří by kvůli změnám klimatu potřebovali mezinárodní humanitární pomoc, by se pak mohl snížit na 68 milionů v roce 2030 a v roce 2050 by mohl klesnout až na 10 milionů, což by byl oproti dnešku pokles o 90 procent.