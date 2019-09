Je vhodné, aby američtí letci utráceli v Trumpově hotelu? Odpověď dá vyšetřování

Novináři odhalili, že například v březnu posádka transportního letounu C-17 přespala v Trumpově luxusním hotelu v Turnberry. Byla přitom na rutinní cestě za účelem doplnění zásob na základnu v Kuvajtu, při které se ve Skotsku dřív nezastavovalo.

V září 2018 tam zase podle Politico přespala jednotka cestující ze základny v Kataru zpět do USA. Novináři to zjistili od jednoho jejího člena a potvrzuje to podle nich také itinerář cesty.

Nejsou to ojedinělé případy. Počet přistání na blízkém letišti Prestwick se podle letectva mezi lety 2015 a 2019 ztrojnásobil. Množství přespání v oblasti se zpětinásobilo. Celkem tam američtí letci přistáli v 936 případech a z toho v 659 případech přespali. Letectvo nezveřejnilo, kolikrát přenocovali přímo v Trumpově hotelu.