„Německá delegace dorazí později.“ Tristní stav vládní letky blokuje cesty spolkových politiků

Ačkoliv kancléřku vynucený návrat do Německa nepotěšil, pro posádku měla jen slova chvály. Ministr financí a zároveň vicekancléř Olaf Scholz jen poznamenal, že „to bylo těsné“.

Merkelová strávila noc v hotelu v Bonnu, následující den odletěla menším vládním letadlem do Madridu, odkud pokračovala s aerolinkami Iberia běžnou linkou do Buenos Aires a začátek summitu G20 nestihla.

Nehoda či sabotáž?

I když tiskový úřad vlády později uvedl, že na palubě Konrada Adenauera „nebyly v žádném okamžiku ohroženy životy“ a velitel vládní letky plukovník Guido Heinrich hovořil o „klasickém selhání součástky, ke kterému může dojít kdykoliv“, ve zpravodajských službách vyvolal incident znepokojení.

Podle informací serveru RP-Online se v rozvědce začalo hovořit o možnosti sabotáže či kybernetického útoku. V kruzích kolem Spolkového kriminálního úřadu se zase spekulovalo o použití elektromagnetického pulzu v blízkosti letiště. Důkazy však chyběly a kriminální úřad se odmítl k věci oficiálně vyjadřovat.

„Pechfógl“ Heiko Maas

Největší a opakovaná smůla na cestách provází ministra zahraničí Heiko Maase. Letos v únoru musel během návštěvy Afriky čekat dvacet hodin na hotelu v malijském Bamaku, než pro něj z Německa přiletělo náhradní letadlo.

Začátkem dubna zase nestihl společný projev s francouzským ministrem zahraničí na půdě Organizace spojených národů. Při přistání v New Yorku bylo poškozeno kolo vládního airbusu, ten pak musel podle předpisů čekat na přistávací ploše, dokud jej neodtáhnou.

Bei uns ist die Luft nicht raus. Aber bei der Landung in den USA überhitzte ein Reifen des #A340 16+01 mit Außenminister @HeikoMaas an Bord. Das Sicherheitsventil ließ kontrolliert Luft ab. Der Reifen muss getauscht werden. Ggf. verzögert sich die Weiterreise.#Luftwaffe pic.twitter.com/YdKaJvqaat — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 1, 2019

Třetí eskapáda potkala Maase v květnu, když kvůli nedostatečnému přísunu vzduchu nemohl jeho airbus nastartovat a ministr dorazil na schůzku s bulharským prezidentem s více než hodinovým zpožděním.

A smůla se ho držela i v srpnu. Když – opět před cestou do New Yorku – musel ještě v Berlíně vyměnit kvůli defektu Airbus A321 za menší A319. Ten ovšem potřeboval dotankovat na Islandu a ani zde neběželo všechno podle představ. Kvůli opožděné cisterně s palivem se mezipřistání v Keflavíku protáhlo a Maas přiletěl do Severní Ameriky s několikahodinovým zpožděním.