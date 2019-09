Svaté město nemá kam pohřbívat. Padesát metrů pod ním proto vzniká půlkilometrový labyrint

Jeruzalém za dva měsíce otevře nové pohřebiště, které se bude nacházet pod zemí. Město tak chce vyřešit problém s nedostatkem míst pro ukládání zemřelých. Nová stavba by měla v první fázi vytvořit prostor pro osm tisíc hrobů. Téměř třikrát tolik by se jich mělo postavit během dalších let.