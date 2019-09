„Staré pravdy už neplatí." Média po volbách v Sasku a Braniborsku mluví o historické změně

„Všechno ještě jednou dobře dopadlo? Na okamžik by tomu někdo mohl uvěřit. V Sasku je CDU vpředu, stejně jako posledních 30 let. V Braniborsku to bylo těsnější, ale i tady sociální demokraté dokázali proběhnout cílem jako první,“ píše list Süddeutsche Zeitung, podle něhož by se tak mohlo zdát, že svět je stejný jako před volbami.

„Nic by ale nebylo větším omylem,“ tvrdí deník, podle kterého nezůstane skoro nic jako dosud. Začne to už u vlád v obou spolkových zemích, které budou muset skončit. Na jejich místo přijdou nejspíše koalice, které zde ještě nikdy nepůsobily.

Mohlo být i hůř, píše Spiegel

„CDU v Sasku a SPD v Braniborsku budou nyní muset vytvořit komplikovaná spojenectví, pokud chtějí nadále vládnout,“ poznamenává také list Mittelbayerische Zeitung, podle něhož jsou nenávratně pryč doby, kdy CDU a SPD měly společně velké většiny parlamentních křesel.

„Staré pravdy na Východě už neplatí,“ podotýká také server Spiegel Online. Přesto podle něj i řady dalších médií na špatné výsledky politici CDU a SPD reagují s oddechem, protože vše mohlo zvláště v případě vítězství AfD, která v obou volbách skončila druhá, dopadnout ještě výrazně hůř. A už jen proto jsou nedělní výsledky „skoro něco jako úspěch pro CDU a SPD“.