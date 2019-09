Pět mrtvých a 21 zraněných si vyžádala střelba v Texasu. Útočníka policie zabila

8. srpna 2015 - Houston, osm mrtvých - David Ray Conley (48) vnikl do domu své bývalé partnerky a jejího manžela, které spolu s jejími šesti dětmi (včetně svého syna) ve věku od šesti do 13 let spoutal a během několika hodin je všechny zastřelil; policie ho zadržela.