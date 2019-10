Ohrozilo je sucho, teď se ale lososi do San Francisca vrací

Rybářka Sarah Bates svou ryzí náturu nezapře, zvláště když uloví rybu, na kterou už roky není zvyklá. Lososy čavyča, kteří jsou známí též jako lososi královští, během letošní sezony vytahuje na palubu své lodi Bounty častěji, než sama čekala. Současné podmínky totiž stříbřitým rybám svědčí, mají více potravy než v předešlých letech, a hlavně je na cestě do oceánu nezastavuje sucho.

Ještě před rokem to neplatilo. Pět let trvající kalifornské horko vysušilo řeky a migrující lososi se nedokázali dostat do míst, kde se rozmnožují, a zase zpět do oceánu. Ochránci přírody je proto převáželi v kamionech, přes kritické úseky posílali speciálními tunely a také hloubili koryta řek.