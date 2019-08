Corbyn varuje před „brexitem bankéřů“. Odchod bez dohody podle něj posílí boháče

„Uděláme vše, co bude nutné, abychom zastavili katastrofální brexit bez dohody, pro který nemá tato vláda žádný mandát,“ napsal Corbyn. „Náš premiér se vtírá do Trumpovy přízně, protože brexit bez dohody je ve skutečnosti brexit s Trumpovou dohodou,“ dodal.

Spojenectví prezidenta USA s britským premiérem Borisem Johnsonem, které se projevilo mimo jiné na summitu skupiny G7 v jihofrancouzském Biarritzu, označil lídr labouristů za „obrovské nebezpečí pro naši planetu“.

Případný odchod Británie z EU bez dohody by podle Corbyna zemi vydal napospas i „velkým americkým korporacím, které se jen třesou, aby se zakously do naší Státní zdravotní služby (NHS), aby zazvonily umíráčkem našemu ocelářskému průmyslu, aby nás připravily o naše standardy v potravinářství a v ochraně zvířat“. „Brexit bankéřů“ by podle něj byl „zlatým dolem“ pro spekulanty s librou.

Corbyn současně odmítl, že by se vedl zápas o to, zda vůbec Unii opustit. „Je to bitva mnoha proti těm několika málo, kdo zneužili výsledku referenda, aby přesunuli ještě více moci a bohatství na vrchol,“ napsal. Jeho labouristé chtějí, aby o osudu země opět rozhodli její obyvatelé, a to buď v referendu o podobě brexitu, nebo v parlamentních volbách.