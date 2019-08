Monitory, joysticky a virtuální realita. V Kolíně nad Rýnem se koná videoherní festival Gamescom

V německém Kolíně nad Rýnem se sešli tvůrci, producenti a fandové videoher na největší evropské herní výstavě Gamescom. K vidění tu byly ukázky z populární závodní hry Need for Speed nebo pokračování hororové plošinovky Little Nightmares. Prostor k představení dostala i očekávaná herní novinka Death Stranding nebo hra Vigor od českých vývojářů. Po úspěchu marvelovského konzolového Spider-Mana měli fanoušci šanci vidět také ukázku z chystané hry zaměřené na Avengers. Každoročně pořádaný festival trvá od 20. do 24. srpna.