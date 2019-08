Děti v Afghánistánu by chtěly prožívat prázdniny stejně jako školáci jinde na světě, situace v této chudé a nebezpečné zemi jim to však neumožňuje. Většina mladých Afghánců navíc musí svým rodičům pomáhat se zajištěním obživy rodiny. Galerie nahlíží do dětského světa, který je ale spíše světem dospělých.