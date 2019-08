Kdo nahradí dalajlamu? Snahy Číny dosadit nástupce vyvolávají u Tibeťanů odpor

Letos to je už 60 let, co dalajlama vkročil na indickou půdu jako uprchlík. Ve svém sídle v Dharamshale v podhůří Himálaje udílí audience. Popisuje to jako svobodu v exilu, ale je to svoboda, která trvá daleko déle, než si pravděpodobně představoval.

Uprchl po neúspěšném povstání proti čínské armádě. Přes hory dorazil do Indie, která dala azyl jemu i desetitisícům Tibeťanů, jež ho následovali. „Když přišli do Tibetu Číňané, bylo to špatné. Dělali nám problémy, museli jsme prchnout. Putovali jsme asi dvacet dnů přes hory a dorazili sem. Tehdy tu byl jen les,“ vzpomněla Purang Dolmaová, která přišla z Tibetu s rodiči jako malá dívka.