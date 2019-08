V USA propustili asi tři stovky ze 700 zadržených migrantů

Podle Coxe se úřady budou snažit řešit tyto záležitosti citlivě, když například daly zadrženým možnost telefonicky vyřídit nutnost péče o děti. Školy v okolí podle něj dostaly avízo, že mají úřad informovat o dětech, které by si případně rodiče nevyzvedli.

Trump Mexiku hrozil cly

Trump v červnu Mexiku pohrozil, že pokud nezastaví příliv migrantů do USA, začne zavádět cla na dovoz mexického zboží. Mexiko kvůli tomu souhlasilo s dohodou, která mu poskytla 45 dní na snížení počtu přistěhovalců do Spojených států. Dohoda zároveň předpokládá, že žadatelé o azyl budou z USA vraceni do mexických měst, aby tam vyčkali na výsledek americké azylové procedury.

Teď je podle agentury AP v mexických městech na čekacích listinách pro udělení azylu nebo v pořadnících na slyšení u amerických soudů nejméně 40 tisíc migrantů, převážně ze zemí Latinské Ameriky a Afriky.