Německý ministr vnitra svolal po vraždě dítěte na nádraží ve Frankfurtu šéfy bezpečnostních služeb

Čtyřicetiletá žena, kterou muž z peronu shodil i s jejím synem, se před přijíždějícím vlakem zachránila a se zraněními skončila v nemocnici. Třetí oběti útoku se podařilo dostat do bezpečí, aniž by spadla do kolejiště. Po činu se muž pokusil z nástupiště utéct, ostatní cestující jej ale před nádražím dostihli a předali policii.

Podezřelý má tři děti a trvalý pobyt ve Švýcarsku

Mluvčí frankfurtského státního zastupitelství Nadja Niesenová v úterý uvedla, že podezřelý by měl být obviněn z vraždy a z pokusu o vraždu, za což mu hrozí až doživotí.

Od roku 2006 žil ve Švýcarsku v kantonu Curych, kde měl povolení k trvalému pobytu. Je ženatý a má tři děti. Do Frankfurtu přijel před několika dny vlakem z Basileje. Ohledně motivu činu ani toho, proč do Franfurtu přijel, zatím vyšetřovatelé nevědí nic.

Na místě činu stále panuje zděšení. Lidé na nástupišti číslo sedm pokládají květiny, svíčky a plyšové medvídky. Večer se má na nádraží konat veřejná pietní akce.