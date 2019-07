Rozsáhlý požár u Šibeniku se hasičům daří zvládat i díky dešti. Českých turistů se nedotkl

Během noci, kdy s požárem bojovaly na dvě stovky hasičů a 50 vojáků, úřady nemusely přikročit ke klasické evakuaci. Jak píší místní média, nejsou hlášena ani vážná zranění, lehčí zranění utrpěli čtyři hasiči.

Podle českého ministerstva zahraničí a Asociace cestovních kanceláři se požár nedotkl českých turistů v oblasti. Delegáti CK jsou ve spojení s místní policií.

„V souvislosti s požárem poblíž chorvatského turistického letoviska Šibenik se na český zastupitelský úřad žádný český občan s žádostí o pomoc neobrátil a dle aktuálních informací ani není žádný český občan zraněn,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Robert Řehák.

„Kvůli dýmu byla na určitou dobu uzavřena dálnice u Šibeniku, a proto doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství. Prognózy na uhašení požáru jsou dobré, protože se očekává déšť a hasiči ráno v neděli oznámili, že oheň mají pod kontrolou,“ doplnil.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež řekl, že českých turistů se zatím požár nedotkl, jde ovšem i o to, jakým směrem povane vítr, neboť situaci mohou zkomplikovat zplodiny z ohně. „Delegáti jsou ve spojení s místní policií, která by je varovala, a kdyby došlo k nějakým evakuacím, tak by to delegáti řešili na místě,“ řekl Papež.

Hlavní chorvatská dálnice je otevřená od čtyř ráno, ale místy je omezená rychlost

Hlavní chorvatská dálnice A1, po které k moři míří většina turistů, se otevřela kolem čtvrté hodiny v neděli ráno, v místech požárů je ale kvůli dýmu omezená rychlost. Nadále zůstávají uzavřeny některé menší silnice ve vnitrozemí. Do boje s největším letošním požárem v Dalmácii vyrazili místním hasičům na pomoc také jejich kolegové z ostatních částí Chorvatska včetně metropole Záhřebu.

Proti ohni v sobotu zasahovala i požární letadla, v neděli ráno ale musela kvůli silnému větru a oblačnosti zůstat na letištích, změna počasí na druhou stranu hasičům pomohla. Po několika dnech, kdy panovala velká vedra, totiž přinesla i dlouho očekávaný déšť, který pomáhá hasit.