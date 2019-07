Vysoké teploty v Evropě ustupují, na západě Německa výheň trvá

Der heißeste Tag dieser #Hitzewelle brachte gestern auch zahlreiche neue Rekorde in Südengland, Nordfrankreich, Belgien und den Niederlanden. Nationale Rekorde: 40,7 °C Niederlande und Belgien. Nie zuvor gab es hier 40 °C. Juli-Rekord UK: 38,1 °C, Stations-Rekord Paris: 42,6 °C. pic.twitter.com/PP3TfgIgvb

Po čtvrtečním rekordu, který byl naměřen v Lingenu na severozápadě Německa , nabídla DWD na Twitteru alternativu ke stupňování přídavného jména horký - po druhém stupni horčejší by jako třetí stupeň mělo následovat Německo. DWD dodala, že čtvrtek se zapsal do meteorologické historie.

Mluvčí WMO Clare Nullisová ho označila za naprosto neuvěřitelné a organizace se nyní obává dopadů vedra na Grónsko, kam nyní horký vzduch proudí, neboť stav ledové pokrývky by se mohl přiblížit, případně překonat historické minimum z roku 2012.

Půda ve Francii je nicméně vysušená, což se projevilo na polních požárech. V departementu Eure na severozápadě země zničil oheň na patnáct set hektarů polí. Většinu požárů se do pátku podařilo uhasit, na místě ale stále s plameny bojuje okolo 250 lidí. Hořelo i na dalších místech Francie, například v departementu Marne bylo ve čtvrtek ohlášeno více než čtyřicet požárů. Podobné teploty panují v pátek i na severu Španělska či Anglie.

Finská policie varovala řidiče před žíznivými losy, kteří bloumají po lesích a hledají nové zdroje vody, neboť jejich dosavadní napajedla kvůli vedrům vysychají. Informovala o tom v pátek televize YLE. To se podle policie očividně projevilo na počtech automobilových nehod s losy, kterých se za minulý týden stalo 140.

„Nepamatuji si, že bychom někdy v červenci měli tolik nehod,“ prohlásil Marko Luotonen z policejního oddělení pro jihozápadní Finsko. Los, který je největším zvířetem žijícím ve Finsku, je znám tím, že se rád chladí v jezerech. Policie proto ve svém varování zdůraznila, aby se lidé k plavajícím zvířatům nepřibližovali, neboť by je to stresovalo a mohla by se i utopit.

V Rakousku uvěznil sesuv půdy desítky lidí

Extrémní počasí postihlo v jiné podobě také Rakousko. Zatímco střední Evropa zažívala rekordní vedra, některé části Tyrolska trápily lijáky s krupobitím.

Osm desítek lidí muselo nuceně strávit noc na pátek na horské chatě v rakouské spolkové zemi poté, co sesuv půdy zasypal přístupovou cestu v údolí. Svah se v místě utrhl ve čtvrtek večer.