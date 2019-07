Hormuzský průliv není místo pro zábavu, buďte rádi, že ho střežíme, vzkázal Západu íránský prezident

Svět by měl být podle íránského prezidenta Hasana Rouháního vděčný, že revoluční gardy hlídají bezpečnost v Hormuzském průlivu. Není to „místo pro zábavu“ ani pro „hrátky s mezinárodními pravidly“, zdůraznil. Írán prý propustí britský tanker, pokud Londýn učiní to samé u íránského tankeru v Gibraltaru. Rouhání také pohrozil Washingtonu odvetou, pokud americké drony opět naruší íránský vzdušný prostor.