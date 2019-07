Zelenského Sluha národa drtivě vyhrál volby. Slibuje zbavit poslance imunity

Po sečtení více než 40 procent hlasů je zřejmé, že Zelenského formace Sluha národa vyhrála napříč Ukrajinou. Prozatímní výsledky jí přisuzují 247 mandátů, což jí bezpečně stačí na většinu z celkových 450 křesel.

Nezvítězila pouze ve třech oblastech. Kolem Lvova získala nejvíc hlasů nejmenší parlamentní strana Hlas, v Doněcké a Luhanské oblasti pak Opoziční platforma. Vyplývá to z informací deníku Ukrajinska pravda.

V parlamentu díky složitému volebnímu systému usednou také nestraničtí kandidáti. Hlasuje se totiž smíšeným systémem. Polovina z celkových 450 poslanců jednokomorové Nejvyšší rady je volena poměrně a strana musí překonat pětiprocentní hranici. Druhá polovina je volena většinově. Procentní výsledky tak určují rozložení sil jen v polovině rady.

Volby mají ještě jedno specifikum. Vzhledem k ruské okupaci Krymu a k tomu, že část Donbasu ovládají ruští a separatističtí bojovníci, se asi dvanáct procent voličů nemohlo hlasování zúčastnit. V parlamentu pro ně zůstává 26 křesel vyhrazených a prázdných.

Zelenskyj chce koalici s Vakarčukem

Prezident Zelenskyj poděkoval voličům za důvěru. V prvním projevu po skončení voleb řekl, že prioritou jeho strany v novém parlamentu bude ukončení konfliktu na východě země, návrat ukrajinských zajatců a boj s korupcí. „Není to jen velká důvěra, je to velká odpovědnost pro mne osobně i pro celý náš tým,“ řekl Zelenskyj a dodal, že „Ukrajince nezradí“. Zdůraznil také, že mezi prvními návrhy zákonů bude novému parlamentu předložen zákon o zbavení poslanecké imunity. „Musíme konečně zrušit nedotknutelnost,“ řekl.

Krátce po oznámení výsledků průzkumů Zelenskyj také oznámil, že chce zahájit koaliční jednání se stranou Hlas zpěváka Vakarčuka. Naznačoval to už před volbami, když tvrdil, že chce spolupracovat s novými tvářemi v politice. „Chci vidět nové tváře. Nevidíme koalici s nikým ze staré vlády,“ prohlásil. Ostatní parlamentní strany vedou lidé s bohatou politickou minulostí.

„Hlas je do jisté míry přirozeným partnerem. Z toho důvodu, že je to strana, která byla konstituována podobně, v čele je člověk, který nemá s politikou zkušenosti, i když má jistou politickou minulost. V roce 2007 se stal Vakarčuk nakrátko poslancem parlamentu. Jsou tam mladí lidé, byznysmeni, lidé z neziskových organizací, je to velmi mladá strana. To je pro Zelenského, který říká, že chce skoncovat s dosavadními politickými elitami, výhodou,“ dodal zpravodaj ČT Lukáš Mathé s tím, že obě strany jsou podobně „naladěné“. „Obě strany jsou prozápadně orientované, i když Vakarčuk hlasitě deklaruje vstup do EU a NATO,“ dodal. Strana Hlas podle předběžných výsledků získala 20 mandátů.

Z Hlasu se ozývá, že strana chce jednat s Porošenkem a Tymošenkovou. „Jsme připraveni vstoupit do koalice se stranami, za nimiž nestojí oligarchové,“ prohlásil její člen Jaroslav Jurčyšyn. Narážel tak na jednoho z nejbohatších Ukrajinců Ihora Kolomojského, který je spojován se stranou Sluha národa. Vlastní mimo jiné televizní stanici 1+1, na níž se Zelenskyj proslavil. Sám Vakarčuk prohlásil, že ani po zisku poslaneckého mandátu nepřestane hrát se svou rockovou skupinou Okean Elzy.