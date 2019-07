Von der Leyenová může být dobrou šéfkou Komise, nad její volbou je ale stín, píše evropský tisk

Ursula von der Leyenová má Evropu v krvi a může být dobrou šéfkou Evropské komise, píší německá média den poté, co se pro končící německou ministryni těsně vyslovil Evropský parlament. Předpoklady šedesátileté političky podle nich ale nemění nic na tom, že proces jejího výběru byl „těžko stravitelný“, takže se nad její volbou vznáší stín.

List tak naráží na to, že se pro von der Leyenovou hlavy států a šéfové vlád zemí EU rozhodli navzdory tomu, že nevedla žádnou z kandidátek do Evropského parlamentu, a dokonce ve volbách vůbec nekandidovala.

„Von der Leyenová má Evropu v krvi, to nedokázala v úterý poprvé. Může být správnou ženou pro tuto práci,“ píše i deník Badische Neueste Nachrichten. „Ale to vše nemění nic na tom, že její volba zůstává těžko stravitelná.“

Řada listů upozorňuje na slabou pozici von der Leyenové, která získala při hlasování v Evropském parlamentu jen o devět hlasů více, než potřebovala. Autoři některých komentářů ale očekávají, že by von der Leyenová mohla být velmi silnou a samostatnou postavou evropské politiky.

„Tahanice o von der Leyenovou nebyly ničím jiným než bojem o moc mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem. Hlavy států a šéfové vlád vyhráli. Jde jim ale vždy hlavně o národní zájmy a vlastní voliče. To není dobré pro Evropu,“ podotýká zase Freie Presse.

Způsob jejího výběru kritizuje i řada dalších médií. „Nad začátkem funkčního období von der Leyenové se vznáší stín: selhání principu spitzenkandidátů,“ konstatuje list Südwest-Presse, podle něhož by Komise i europarlament měly začít pracovat na tom, jak tento princip právně ukotvit.

Také dánský list Jyllands-Posten ve svém komentáři uvádí, že von der Leyenová bude v nové funkci muset hledat především kompromisy. „Je kompetentní, spolehlivá a je pokračovatelkou německé tradice umění kompromisu,“ napsal deník. To, že byla německá politička do čela EK zvolena tak těsně, podle listu Jyllands-Posten vypovídá spíše než o jejích kvalitách o tom, jak hluboce je EU roztříštěná. „Na novou předsedkyni čeká teď velký úkol: sbírat, sjednocovat a udávat kurz, který si zaslouží přívlastek evropský,“ dodal.

Podle rakouského listu Der Standard nebylo rozhodnutí podpořit von der Leyenovou pro řadu poslanců vůbec lehké. „Stín kuloárové politiky, která tomu předcházela, se bude nad jejím předsednictvím vznášet ještě dlouho,“ napsal.

Na tom, jakou bude Ursula von der Leyenová předsedkyní Evropské komise, se evropské listy příliš neshodují. Podle italských novin Corriere della Sera by mohla být i vzhledem k zemi, ze které pochází, velmi silnou postavou evropské politiky.

„Možná bude jednat samostatněji než řada jejích předchůdců,“ napsal italský deník. Podle něj k síle von der Leyenové přispěje i to, že v její osobě se do čela Komise dostane poprvé žena. „Má velký talent, pokud jde o to, jak vysvětlovat politiku, jak ji mediálně prezentovat a činit uchopitelnou. Z toho může Brusel bezpochyby profitovat,“ míní švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.

Loutka Merkelové a Macrona, píší britské The Times

O schopnostech von der Leyenové ve svém komentáři naopak pochybuje britský list The Times. Podle něj existují pochybnosti, zda bude mít německá politička, kterou „instalovali Angela Merkelová a Emmanuel Macron“, dostatek odvahy a síly, aby utvářela evropskou politiku, nebo bude „prostě jen loutkou francouzského prezidenta a německé kancléřky“.

Programu von der Leyenové se věnuje i španělská La Vanguardia. Označila ho za „značně sociální a ekologický“. „Pět set milionů evropských občanů nyní očekává pokroky, nikoli kroky zpět a stagnaci,“ napsaly noviny.

Podle maďarského listu Magyar Nemzet současný stav EU nedovoluje nic jiného než „politicky korektní, naprosto bezbarvou a sterilní Komisi v čele s předsedkyní, která toho ví více než my o zákulisních dohodách, ale o to méně o skutečných problémech“.

Před dvěma týdny nic netušila, žádný program neměla, komentují na Slovensku

Slovenský deník Pravda uvedl, že z pohledu zemí visegrádské čtyřky, kterou tvoří Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, má von der Leyenová ke střední Evropě nepochybně blíž než Nizozemec Frans Timmermans, proti jehož nominaci se země Visegdádu dříve postavily.

Jen stěží lze ale podle listu očekávat, že by von der Leyenová dělala ústupky při prosazování vlády zákona vůči Maďarsku či Polsku, které čelí výtkám kvůli údajně vážnému ohrožení hodnot Unie či zásad právního státu. „Pro slovenské (ultra)konzervativce to bude velký šok – von der Leyenová chce bojovat proti násilí na ženách, přičemž za klíčovou považuje istanbulskou úmluvu,“ napsal deník Pravda.

Podle listu Hospodárske noviny je von der Leyenová nadšenou eurofederalistkou. „Přitom právě různé národní zájmy jí umožnily vůbec se ucházet o post šéfky ‚evropské vlády‘. A euroskeptická V4 se z toho těší,“ poznamenal deník.

„Kandidátka na šéfku Evropské komise Ursula von der Leyenová před dvěma týdny ani netušila, že bude před europarlamentem obhajovat svůj program pro Evropu. Žádný ani neměla, protože se o tuto funkci nikdy neucházela,“ uvedl list Sme. Dodal, že neschválit její nominaci v Evropském parlamentu by znamenalo nově roztočit celou hru kombinací výběru kandidáta na šéfa EK.

Ve Francii poukazují na její ministerské omyly

Podle komentáře francouzského listu Le Monde zvolení von der Leyenové ukázalo, že nic nebrání tomu, aby politik, „který už téměř upadl v nemilost, zažil neočekávaný návrat ke slávě“. O von der Leyenové se kdysi hovořilo jako o možné nástupkyni Angely Merkelové ve funkci předsedkyně německé vlády. V poslední době se ale podle listu Le Monde zdálo, že ministryně obrany kvůli stavu německé armády „sedí na vystřelovacím sedadle“.

„A dnes, ve svých šedesáti letech, je předsedkyní Evropské komise a první ženou nastupující do této funkce, kterou Němec nezastával od dob Waltera Hallsteina (1958 až 1967),“ doplnil Le Monde.

Odchodem z Berlína do Bruselu se podle listu von der Leyenová vrací na místo, kde vyrůstala, a zároveň odchází z místa, kde byla jednou z nejvýraznějších, ale i nejkontroverznějších političek posledních let. Stále méně oblíbenou se kvůli svým liberálním postojům stávala i ve své vlastní straně – konzervativní Křesťanskodemokratické unii (CDU). Skandály spojené s jejím působením na ministerstvu obrany – časté problémy německých vládních letadel nebo velkorysé odměny, které její ministerstvo platilo externím poradcům – mohly podle Le Monde „bezpochyby uzavřít její politickou kariéru v Berlíně“.

Také podle listu Le Figaro už von der Leyenovou v Německu nečekala žádná politická budoucnost. S myšlenkou, že by mohla ve funkci nahradit Merkelovou, se podle něj už sama dávno rozloučila.

Do čela Evropské komise von der Leyenové nakonec podle listu Le Figaro pomohla i její „upřímně evropská angažovanost“, která přesvědčila některé váhající europoslance, aby jí dali svůj hlas. Do čela evropské exekutivy se podle listu dostává politička, která „jako nikdo jiný ztělesňuje proevropskou elitu“.