Izraelští diplomaté hrozí bojkotem. Nemají peníze na cesty ani kávu

Izraelské ministerstvo zahraničí nemá dost peněz na zajištění svých aktivit, a jeho zaměstnanci proto pohrozili bojkotem diplomacie. Mohlo by se to týkat i plánované cesty premiéra Benjamina Netanjahua do Asie. Podle zprávy internetového deníku The Times of Israel na ministerstvu chybějí peníze na náplně do kopírek, kávu i na cestovné. Podle některých diplomatů je za tím premiérova snaha převzít část diplomatické agendy.