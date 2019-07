EU chce zachránit dohodu s Íránem. Teherán je asi rok od vývoje jaderné zbraně, čas se krátí, řekl Hunt

Také šéf nizozemské diplomacie Stef Blok si myslí, že na „záchranu dohody není pozdě, ale Írán musí plnit své závazky“. Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius poukázal na to, že současné kroky Íránu přispívají k „pochybnostem o jeho skutečných úmyslech“.

Huntův francouzský protějšek Jean-Yves Le Drian prohlásil, že Evropa musí zůstat jednotná ve snaze přimět Írán dohodu dodržovat. Teherán by podle něj měl odvolat své rozhodnutí vypovědět určité body dohody.

„Toto je jedna z velmi vzácných příležitostí, kdy nesouhlasíme, ale to neznamená, že s nimi ve snaze o mír nespolupracujeme velmi úzce,“ popsal vztah k vedení USA britský ministr.

„USA vědí, že je považujeme za našeho nejbližšího spojence. Věříme, že spojenectví mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy je základem globálního míru a prosperity za posledních 75 let, ale přátelé spolu někdy nesouhlasí,“ dodal Hunt.

Írán dal v květnu západním zemím dvouměsíční ultimátum, aby situaci vyřešily, ty na to však dosud nereagovaly. Teherán tak postupně ruší závazky vyplývající z dohody a týkající se zásob a úrovně obohacování uranu.

Od dohody mezinárodních mocností z roku 2015 loni na jaře odstoupily Spojené státy. Americký prezident Donald Trump poté začal zavádět tvrdé sankce proti Íránu, jehož ekonomika postupně kolabuje. Teherán tvrdí, že se vrátí k jednacímu stolu, jak žádá Trump, až poté, co USA sankce zruší. Washington ale takový postup odmítá.

Musíme mít z dohody prospěch, ozývá se z Íránu

Mluvčí íránské atomové agentury Behrúz Kamálvandí v pondělí zdůraznil, že se Írán vrátí k situaci před podpisem dohody, pokud evropské země nesplní své povinnosti. Musejí podle něj učinit víc pro to, aby Írán měl z dodržování dohody prospěch.

Podle mezinárodních expertů Írán v současné době obohacuje uran na 4,5 procenta, čímž překračuje limit 3,67 procenta stanovený smlouvou. Před uzavřením dohody obohacoval uran zhruba na 20 procent, přičemž k získání jaderné zbraně je podle odborníků potřeba 90 procent.

„Dohoda byla pro Írán výhodná, protože byla časově omezená, co se týče vývoje jeho jaderného programu. A Írán má čas, v tom má prezident Trump pravdu. Na druhou stranu, pokud jde o ten tlak, který nyní vyvinul Trump nejen na Írán, ale ve skutečnosti hlavně na Evropu, je tak nevybíravý, že Íránu nedal vůbec žádnou volbu. To, že Írán přestane plnit své závazky, ještě není krokem k tomu, že dokáže vyrobit použitelnou jadernou zbraň,“ podotkl arabista Petr Pelikán ze Západočeské univerzity v Plzni.

„Jaderná zbraň navíc ve skutečnosti není útočná zbraň, je to hlavně zbraň odstrašující. Íránu by dala jakýsi štít proti tomu, že by mohl být zasažen na svém území. Teď nemluvím o zástupných válkách, které se vedou všude okolo,“ poznamenal Pelikán. „Ale myslím, že za tím jejich úsilím skutečně je získat jadernou zbraň,“ dodal.

Teherán to dlouhodobě popírá. Islámská republika má podle vedení země mírový civilní jaderný program, určený pro vědecké účely.