Obyvatelé Hongkongu píšou požadavky vládě na Lennonovy zdi. Nápad přišel z Česka

„Píšeme vládě naše požadavky, protože s ní nemůžeme mluvit přímo. Doufám, že to uvidí a bude reagovat. Je to sice zoufalá, ale jediná možnost,“ říká jeden z protestujících obyvatel Hongkongu. „Doufám, že vláda pochopí, v čem je problém. Každý chce vyjádřit názor a měla by to vzít na vědomí,“ myslí si další.

Lennonovu zeď v Hongkongu v roce 2014 založila nadace Prague Freedom Foundation, která podporuje svobodu slova ve světě. „Tehdy šlo o volby. První zeď byla u sídla vlády a stala se ikonou Deštníkového hnutí. Když vyšli lidé do ulic kvůli extradičnímu zákonu, přirozeně se k ní vrátili,“ vysvětluje zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

Teď už jsou Lennonových zdí v Hongkongu desítky a pořád přibývají. Obvykle jsou u stanic metra, kudy procházejí tisíce lidí denně. Lidé je zakládají i v blízkosti hranice, kam chodí nakupovat návštěvníci z Číny, aby se i oni dozvěděli, co se v Hongkongu děje.

Lidé zdi chrání často i vlastním tělem

Jenže stoupenci Pekingu zdi často demolují, proto u nich dobrovolníci drží hlídky. Před několika dni dokonce jeden muž zbil mladíka, který zeď chránil. Tam, kde ji vandalové strhnou, je za pár hodin zpátky. „Respektujeme lidi, kteří zeď ničí. To je taky způsob, jak vyjádřit názor, a my hájíme svobodu slova. Ale oni by také měli respektovat ty, kteří se chtějí na zdi vyjádřit,“ uvedl jeden z dobrovolníků.

Místní si váží podpory, kterou mají od jakékoli země. Většina ovšem netuší, odkud myšlenka Lennonovy zdi pochází.