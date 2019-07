Vatikán kvůli záhadnému zmizení z 80. let odkryl dvě hrobky šlechtičen. Obě byly prázdné

„Nenašli vůbec nic, ani ostatky těch, které tam měly být oficiálně pohřbeny,“ řekl novinářům bratr zmizelé dívky Pietro Orlandi s tím, že se mu ulevilo. Už před otevřením hrobek serveru BBC řekl, že by byl raději, kdyby tam sestřiny ostatky nebyly.

„Pro mou matku by to bylo velmi stresující,“ řekl. Matka stále žije ve Vatikánu a podle něj by pro ni bylo zdrcující zjistit, že byla celou dobu tak blízko své mrtvé dcery.

Rodina zmizelé dívky Emanuely Orlandiové, která se v červnu 1983 nevrátila z hudební školy, stále doufá, že úřady objasní, co se s ní stalo. Naposledy ji viděli na autobusové zastávce v centru Říma. Jedna ze stop vyšetřování vede do Vatikánu, protože dívčin otec byl tehdy zaměstnancem Vatikánu. Není ale jasné, zda to se zmizením dívky souvisí.