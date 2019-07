Z Mexika do USA a zase zpět. Spojené státy nechávají migranty žádající o azyl čekat za hranicí

Mezi oblasti, do kterých se migranti vrací čekat na vyřízení žádosti o azyl, patří třeba Nuevo Laredo ve státě Tamaulipas – město ovládané kriminálními skupinami, kde bývají žadatelé o azyl terčem násilí.

Situaci zhoršuje i to, že příhraniční města na další příval migrantů nejsou připravena. Stávající ubytování nestačí a na nové nejsou peníze. „Myslím, že i kdyby tady ve městě našli 50 ubytoven, stále to nebude dost. Mluvíme totiž o stovce lidí, co přijde za jediný den,“ říká ředitel jednoho z mexických center pro migranty Aaron Mendez.