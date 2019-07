Iráčan, který znásilnil a uškrtil německou školačku, stráví zbytek života za mřížemi

Soud ve verdiktu zdůraznil závažnost činu dvaadvacetiletého žadatele o azyl Aliho B. Iráčan tak nemůže počítat s možností předčasného propuštění po odpykání 15 let, upozornila DPA.

Dívku podle obžaloby uškrtil poté, co mu pohrozila, že kvůli znásilnění půjde na policii. Po vraždě z jejího mobilu ještě napsal její matce krátkou zprávu, která měla vyvolat dojem, že Susanna je v Paříži.

Ostře sledovaný případ

Po vraždě odjel Ali s rodiči do Iráku, kde ho ale tamní úřady zadržely a vydaly zpět do Německa. K vraždě se přiznal již v Iráku a poté znovu v Německu. Zároveň ale popřel, že by dívku znásilnil. Tvrdil, že s pohlavním stykem souhlasila.

Případ v Německu znovu rozproudil debatu o azylové politice. Řada politiků v této souvislosti varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů.

Podle dalších případ vyvolal pochybnosti o práci německých úřadů. Ali B. byl totiž podle dřívějších informací německé policii známý. V minulosti byl podezřelý z účasti na několika rvačkách, a dokonce i ze znásilnění jedenáctileté dívky v ubytovně pro azylanty. Do Německa přišel v říjnu 2015, kdy do střední Evropy po takzvané balkánské stezce proudily stovky tisíc uprchlíků. Německé úřady ale jeho žádost o azyl odmítly, proti čemuž se Ali B. odvolal.