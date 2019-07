V Řecku skončily parlamentní volby, podle odhadů je vyhrála opoziční Národní demokracie

Předčasné volby v Řecku vyhrála zřejmě opoziční Národní demokracie (ND). Ukazují to výsledky takzvaných exit pollů, tedy průzkumů u volebních místností. Ty se v zemi zavřely v osmnáct hodin středoevropského času. Podle odhadů získala ND 38 až 42 procent hlasů, dosavadní vládnoucí SYRIZA skončila druhá s 26,5 až 30,5 procenta hlasů.