Násilné protesty v Izraeli. Etiopští Židé se bouří kvůli zastřelení černošského mladíka policistou

Sám sloužil v armádě, policii ale nedůvěřuje. „Když vidíme, že někdo přišel zabít naše bratry, tak to není policista, to je terorista,“ míní Avraham.

Jedním z demonstrantů je i Jaju Avraham. Odmítá, že by šlo o vandalismus. „Když v naší kultuře někdo zemře, tak ho pohřbíme a truchlíme, ale když je někdo zavražděn, tak povstaneme a protestujeme,“ vysvětluje Avraham, který přišel do Izraele v roce 1992 jako sirotek.

Studie DNA přesvědčivě prokázaly, že etiopští Židé jsou po genetické stránce podobní jiným obyvatelům Etiopie. To ukazuje, že k judaismu zřejmě kdysi konvertovali. Studie z roku 2012 ukázala, že i když se Falašové více podobají původnímu obyvatelstvu Etiopie, mají vzdálený židovský původ starý asi dva tisíce let.

Jiné zvyky, jiná barva kůže

Protesty a blokády silnic jsou příznakem hlubšího problému s integrací etiopských Židů do izraelské společnosti. Ti přicházeli od 80. let z chudé africké země do moderního státu. Izraelská armáda je dokonce kvůli nástupu komunistické diktatury v Etiopii s pomocí CIA letecky sama přemisťovala do Izraele.

Ačkoliv jsou to Židé, stále se odlišují barvou pleti i tradicemi. „Například v Etiopii není zvykem se výše postaveným lidem dívat do očí, takže děti ve škole se dívaly dolů,“ podotkl psycholog Gadi Ben Ezer, který už třicet let pomáhá etiopským Židům s integrací.

Izraelští učitelé si přitom takové chování vykládali jako nedostatek intelektu nebo provinilost. „My všichni, včetně mě, preferujeme lidi, kteří vypadají jako my samotní,“ poznamenal psycholog. Sen o jednom národě v jednom státě tvořený Židy z desítek zemí se tak zatím úplně nenaplnil.