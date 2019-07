Kvůli protestům v Hongkongu úřady zadržely přes dvacet lidí

Vedle jednatřicetiletého muže, který byl ve středu zadržen kvůli tomu, že proniknul do parlamentu a poničil jeho budovu, policie zadržela dalších dvanáct lidí kvůli narušení ceremonie. Ta se konala k připomínce dvaadvacátého výročí přechodu Hongkongu pod čínskou správu.

Dalších devět lidí pak policisté zadrželi kvůli podezření, že na internetu zveřejnili osobní údaje tisíce policistů a jejich rodin. „Velmi se obávám toho, že masivní zatýkání protestujících by mohlo vyvolat značně negativní pocit u mladých,“ uvedla tamní zákonodárkyně Claudia Moová. „Mohlo by se to zhoršit,“ dodala.

Poslanci se kvůli pondělnímu incidentu nebudou moci sejít čtvrt roku, oznámila prodemokratická poslankyně Helena Wongová. Musí se podle ní opravit protipožární a hlasovací systém. Z místnosti bezpečnostní služby zmizely pevné disky se jmény a fotografiemi těch, kteří mají do budovy přístup, dodala.

Nepokoje v Hongkongu začaly kvůli kontroverznímu návrhu zákona, který umožňuje vydávat lidi k trestnímu stíhání do pevninské Číny.