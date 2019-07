BLOG: Proč jsou Finové tak šťastní? Protože to u nich opravdu funguje

Příběh druhý. Minulý rok to chvíli vypadalo, že se jiná finská známá bude stěhovat do Prahy. Její muž začal pracovat pro českou firmu a pravidelně se na víkendy vracel na sever. Rodina uvažovala, že se přestěhuje do Česka. Zjistila ale, že největší problém by měli hlavně kvůli školám, do kterých by měly v Praze chodit jejich děti. Jedinou možností totiž byly školy mezinárodní, ve kterých se platí školné. To ale i pro Finy vydělávající si finské platy bylo v Praze příliš vysoké.