Podpořte nás, žádali lidé na protestním pochodu v Hongkongu lídry zemí G20

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v úterý v parlamentu prohlásil, že Londýn zakáže prodej slzného plynu do Hongkongu, a žádal o vyšetření nedávných násilností.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v reakci na jeho slova vyzval Británii, aby se nevměšovala do čínských vnitřních záležitostí.

Aktivisté si chtějí koupit prostor v zahraničních médiích

Hongkongští aktivisté také vybrali v internetové sbírce přes pět milionů hongkongských dolarů (přes 14 milionů korun), které chtějí použít na pořízení reklamního prostoru ve velkých zahraničních listech, například v The New York Times, ve snaze zvýšit povědomí o situaci v Hongkongu u světové veřejnosti. Někteří aktivisté také odjeli do japonské Ósaky, kde se bude summit zemí G20 v pátek a v sobotu konat.

Pokud by se o situaci v Hongkongu na summitu hovořilo, mohlo by to podle agentury Reuters uvést Si Ťin-pchinga do trapné situace zrovna v době, kdy roste napětí mezi Čínou a Spojenými státy kvůli pokračující obchodní válce.