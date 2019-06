„Je to prostě nefér.“ Johnson domácí hádku nekomentuje, Brity chce vyvést z EU do října

Johnson v rozhovoru pro BBC znovu připustil, že Británie na konci října odejde z Unie bez dohody. „Přerušení obchodu mezi Velkou Británií a kontinentem jsme tady neměli roky a roky. Myslím si, že by bylo bizarní, pokud by se Evropská unie jednostranně rozhodla uvalit cla na zboží ze Spojeného království. Byl by to návrat Napoleonova kontinentálního systému, a to by nebylo v zájmu jejich podniků, nemluvě o spotřebitelích,“ prohlásil Johnson.

Kontroly na irské hranici nebudou nutné, je přesvědčen Johnson

Zpochybnil zároveň 39 miliard liber, které má země v rámci finančního vyrovnání Evropské unii zaplatit. Otázku severoirské hranice by Johnson rád řešil až v období po vystoupení z Unie. „Existuje mnoho technických řešení, která mohou být zavedena, aby se zajistilo,

že nebudete potřebovat kontroly na (irské) hranici“, řekl Johnson. Když mu reportérka BBC řekla, že jeho plány neobsahují nic konkrétního, odvolal se na „hojnost řešení“ a „pozitivní energii“ na straně EU.

Ze současné brexitové dohody chce Johnson zachovat jen část, která se týká práv unijních občanů žijících v Británii. „Nějaká dohoda bude potřeba, abychom dostali implementační období, a to je rozhodně mým cílem,“ odpověděl Johnson na poznámku reportérky, že nelze zároveň odmítat stávající brexitovou dohodu a zároveň hovořit o přechodném období tak,

jak bylo navrženo.

Nic přitom zatím nenasvědčuje tomu, že by ostatní unijní lídři byli ochotni po výměně v čele britské vlády dohodnuté podmínky brexitu měnit. Možný odchod bez dohody navíc dosud odmítal britský parlament.