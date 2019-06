Španělský nejvyšší soud zvýšil tresty pětici mužů za znásilnění v Pamploně

Nejvyšší soud v pátek poslal čtyři z pěti odsouzených do vězení na 15 let. Pátému přidal ještě dva roky za to, že oběti ukradl mobilní telefon a zastrašoval ji při tom. Prokuratura žádala nyní u nejvyššího soudu pro pětici mladíků zvýšení trestů na 18 let vězení, uvedla místní média.

Zvýšení trestů soud zdůvodnil tím, že muži se podle něj dopustili společného znásilnění s ponižujícím zacházením. Rozhodl rovněž o zvýšení odškodnění pro oběť na sto tisíc eur, v přepočtu asi 2,6 milionu korun.

Odsouzení muži, jimž je nyní mezi 27 a 30 lety, byli zatčeni v červenci 2016 v Pamploně krátce poté, co při tamních oslavách svátku svatého Fermína společně znásilnili tehdy osmnáctiletou dívku. Čin si také natočili na video mobilním telefonem. Loni v létě byli propuštěni na svobodu na kauci, v pátek byli opět zatčeni, uvedla místní média.