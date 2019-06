Další debata kandidátů se točila kolem brexitu. Johnson nezaručil odchod Británie na konci října

Zklamaní diváci

Podle britských novinářů neměla debata jasného vítěze ani poraženého a neobjevil se jasný plán řešení současné krize kolem brexitu. Kromě výkonů kandidátů se kritika snášela také na formát debaty, který se některým zdál příliš chaotický.

Témata během debaty nastolovaly otázky diváků, kteří následně mohli i reagovat na odpovědi pětice konzervativních politiků. Například divačka, která se ptala na dopady brexitu bez dohody, si na závěr svého vstupu postěžovala, že jí nikdo nedokáže jasně říct, co by při zmíněném scénáři následovalo. Mark ze severoirského Belfastu se zase ptal, jak by uchazeči o premiérský post řešili problém kolem irské hranice. „Čekal jsem víc,“ řekl poté, co si vyslechl odpovědi.