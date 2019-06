V Berlíně pět let neporostou nájmy. Majitelé bytů rozhodnutí města ostře kritizují

„Mělo by to být příkladem pro ostatní spolkové země,“ řekla k rozhodnutí berlínského senátu Katrin Lompscherová, která ve vedení metropole, jež má zároveň status spolkové země, zodpovídá za bydlení. „Nyní je na nich, aby zjistili, zda by taková opatření fungovala i pro ně,“ dodala.

Za porušení nařízení bude hrozit pokuta až půl milionu eur. Moratorium pro zvyšování nájmů se nebude týkat novostaveb při prvním pronájmu a sociální výstavby. Stanovena také bude horní hranice nájemného, částka ale zatím není známa. Všechny nájmy, které ji budou překračovat, budou muset zlevnit. Kromě toho se budou muset úřadům hlásit renovace bytů a od určité částky také budou potřebovat povolení.

„Máme zde právní novum,“ shrnula věc Lompscherová. Berlín vede koalice Zelených, sociální demokracie a Levice.