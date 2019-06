Johnson má nakročeno k dalšímu vítězství v boji o šéfa konzervativců. Konkuruje mu „outsider" Stewart

Na proces dohlíží Výbor 1922, který sdružuje většinu konzervativních poslanců.

Nominace kandidátů:

Jednotlivé uchazeče o kandidaturu na vůdce strany musí nominovat alespoň dva další konzervativní poslanci. Mayovou touží nahradit větší počet konzervativních poslanců, takže adeptů na kandidáty by mohlo být hodně.

Hlasování poslanců:

Konzervativní poslanci absolvují několik kol hlasování, aby zúžili počet uchazečů o kandidaturu. Pokaždé budou vyzváni, aby v tajném hlasování dali hlas svému favoritovi, přičemž osoby s nejmenším počtem hlasů budou vyřazovány. Tento proces se bude opakovat tak dlouho, dokud nezůstanou jen dva kandidáti. V předchozích volbách se hlasovalo pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek.

Hlasování členské základny:

O vybraných dvou kandidátech bude posléze rozhodovat v korespondenčním hlasování širší členská základna strany. Vítěz hlasování bude vyhlášen novým vůdcem. Konzervativci měli k březnu 2018 124 tisíc členů.

Není přesně stanoveno, jak dlouho má celý proces hlasování trvat. Při poslední volbě nového vůdce v roce 2016 trvalo hlasování asi devět týdnů do chvíle, kdy soupeřka Mayové, Andrea Leadsomová, z volebního klání odstoupila. A při předcházejícím hlasování v roce 2005 trval celý proces asi měsíc.

Kdo je premiérem během hlasovacího procesu?

Očekává se, že Mayová zůstane ve funkci premiérky, dokud nebude vybrán její nástupce v čele strany.

Dá se tento proces nějak urychlit?

Výbor 1922 by mohl navrhnout rychlejší způsob hlasování, aby byl nový vůdce strany zvolen co nejrychleji. Cílem je, aby dotyčný mohl vyjednávat s EU v období do odchodu Británie z EU – 31. října.