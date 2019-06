Fingerland: Názory na jadernou dohodu nejsou jednotné ani ve Washingtonu, ani v Teheránu

Za nejpravděpodobnější Fingerland považuje to, že Trump touží po zahraničněpolitickém úspěchu v podobě nové dohody a po mediálně vděčné události podobné jeho setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Otázkou však je, s kým by se měl sejít.

O něm se však spekuluje, že je těžce nemocen. To vyvolává nejistotu v celém režimu, v němž se střetává několik ideových proudů. Jejich představitelé mají různé názory i na jadernou dohodu z roku 2015. Rouhání vsadil svůj politický osud na existenci dohody, prodej ropy a zisk finančních prostředků, které by vláda mohla investovat do zdecimované ekonomiky, upozornil publicista věnující se léta dění na Blízkém východě.

Hospodářství je totiž ve velkých problémech a lidé už mají potíže třeba i s nákupem léků. Od režimu se tak postupně odvracejí i Íránci na geografické i společenské periferii, kteří mu bývali největší oporou. Nevnímají, že by se naplňoval příslib spravedlivé společnosti, s nímž se islámská revoluce v roce 1979 odehrála. A přestože běžných lidí se podle Fingerlandovy zkušenosti režim na nic neptá, s případným masovým odporem musí počítat.