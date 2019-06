„Ať máme jasno. Neprosazuji brexit bez dohody.“ Johnson zahájil kampaň, chce nahradit Mayovou

Ještě před středečním zahájením kampaně Johnson prohlásil, že nechce odkládat brexit za 31. říjen. Další posun by podle něj znamenal zdrcující porážku Konzervativní strany v příštích volbách.

„Po třech letech a dvou promeškaných termínech musíme 31. října z EU odejít. Musíme odvést lepší práci, než je současná třikrát odmítnutá brexitová dohoda,“ zdůraznil. Až Británie „onu lepší dohodu“ vyjedná, přinese to Britům podle Johnsona „nesmírný pocit úlevy“.

„Ujasněme si to. Mým cílem není odchod bez dohody. Nemyslím si, že to tak skončí, ale je zodpovědné vážně se na to připravit. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout neřízenému brexitu, jsou aktuální přípravy, které nám umožní odejít spořádaně, pokud budeme muset,“ konstatoval favorizovaný kandidát na post šéfa vládní strany.

Británie přípravy do podzimu nestihne, píše FT

Tajný vládní dokument, o kterém píše list Financial Times (FT), ovšem nasvědčuje tomu, že Británie na podzim na brexit bez dohody plně připravena nebude. Podle dokumentu je například pro zajištění zásob léků zapotřebí „šesti až osmi měsíců spolupráce s farmaceutickým průmyslem“. Nejméně čtyři až pět měsíců údajně stále vyžadují práce na zlepšení připravenosti obchodníků na možné hraniční kontroly.

Vládní hlášení uvádí, že jednotlivá ministerstva již dokončila asi 85 procent „páteřních“ opatření týkajících se brexitu bez dohody. Řada z nich ale údajně zajistí jen zcela základní připravenost.