Protiimigrační italská vláda udělá výjimku. Chlapci z uneseného autobusu dostanou občanství

Oba chlapci se narodili v Itálii. Museli by ale čekat až do osmnácti let, aby mohli požádat o udělení občanství. „Vláda na návrh ministra vnitra Mattea Salviniho rozhodla, že zahájí proceduru s cílem udělit italské občanství Ramymu Shehatovi… a Adamovi El Hamamimu,“ sdělil kabinet v prohlášení.

Občanství až v dospělosti

Děti migrantů nemají v Itálii právo na občanství hned po narození, mohou o něj požádat až v 18 letech. Podle deníku La Repubblica jde celkem o milion dětí. Ve školách je to každý desátý, v těch mateřských a základních se jejich četnost zvyšuje. Nejvíce z nich pochází z Rumunska a Albánie.

Návrh, který je v parlamentu už několik let, počítá s tím, že na občanství budou mít nárok i děti migrantů, kterým bylo při příchodu do Itálie méně než 12 let a které následně nejméně pět let navštěvovaly italské vzdělávací instituce.

Současná italská vláda však změny odmítá. Občanství je vážná věc, a ne vstupenka do lunaparku, prohlásil nedávno ministr vnitra, který prosazuje tvrdou migrační politiku.