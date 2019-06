Trump golfem oživil irské městečko duchů. Obyvatelé Doonbegu teď prezidenta bezmezně obdivují

Zatímco v Dublinu a dalších místech v Irsku se během Trumpovy návštěvy protestovalo, tři sta kilometrů na západ od irské metropole, ve vesničce Doonbeg, amerického prezidenta milují.

Ještě před pěti lety oblast trápila vysoká nezaměstnanost a odliv obyvatel do větších měst. Pak ale Trumpova firma vybrala zapadlou vesnici s tamním hotelem pro svůj Mezinárodní golfový resort. „Mrtvé město. Musím říci, že by to bylo zcela opuštěné město. Všechny obchody zavíraly. Nebyl tu žádný zaměstnavatel. Pokud by to tu nekoupil, všechno by zavřelo,“ vzpomíná jeden z obyvatel Michael Odea.

Trump v Doonbegu přespal, jeho synové vyrazili na pivo

Trumpův hotelový komplex se brzy stal největším zaměstnavatelem v oblasti. Sám prezident odsud s chotí vyrážel na oslavy 75. výročí vylodění v Normandii. „Strávím tam noc. Říkal jsem si, že je to nejlepší možné místo,“ uvedl šéf Bílého domu.

Obyvatelé Doonbegu přivítali Trumpovy syny v místním výčepu. „Tady je to o mnoho lepší než v New Yorku!“ myslí si podnikatel Donald Trump Jr. Místní kněz Joe Haugh jim předal malbu doonbegských hradů. „Potkal jsem tady před třemi lety dva Mexičany, kteří si přijeli zahrát golf. Říkali mi: Sice s Trumpem ve všem nesouhlasíme, ale musíme uznat, že v tom, co dělá, usiluje vždy o dokonalost,“ poznamenal Haugh.