Švýcarský „Grand Canyon“, tisícileté dílo přírody, které hraje barvami

První možnost ocení cyklisté a motorkáři. Představte si jednu zatáčku za druhou, každou chvíli nějaký do skály vsazený krátký tunel, občas místo na zastavení s vyhlídkou dolů do propasti a nad tím vším na druhé straně tyčící se vysoké pohoří se zbytky sněhu. Jízdě mezi vesnicemi Bonaduz a Versam tak adrenalin ani fotogenické pasáže nechybí.

Pokud naopak zvolíte druhý břeh, budete nejdřív autem šplhat do horského střediska Flims a z něj už musíte vyrazit po svých. První zastávkou musí být břeh jezera Caumasse s těžko uvěřitelnou modrostříbrnou barvou vody. Přestože jsme na náhorní plošině ve výšce skoro tisíc metrů nad mořem, vykoupat se tu od června do září dá, a to hlavně díky termálnímu prameni, který do jezera vyvěrá. Poté už zpevněná turistická cesta vede k okraji rokliny. Pohodlnou chůzí k cíli dorazíte zhruba po hodině.

Rozhledna Il Spir, jejíž jméno v překladu znamená „Rorýs“, má strategickou polohu. Jedním „ptačím“ pohledem přehlédnete hned několik hřebenů, pod nohama budete mít rozeklané bílé skály a hlavně působivě meandrující tok Rýna. Každou chvíli panoramatický pohled zpestří také vlak, projíždějící tratí hned vedle řeky, a když výlet dobře načasujete, tak minimálně dvakrát denně tudy projede taky nejslavnější švýcarský turistický spoj Glacier Express. Zpět nemusíte po svých – kdo si připlatí, ten se může svést až do Flims koňským spřežením.

Plavba, která dokáže vystrašit

A pohled druhý, takzvaně žabí? Pro ten si musíte na dno propasti.

Dovézt vás tam může buď některý z regionálních vlaků, které pendlují mezi Churem a Ilanz zhruba po hodině, nebo je třeba dojet autem z horské silnice až dolů k nádražní budově Versam-Safien. Tam už budete určitě potkávat desítky vodáků, Ruinaulta a bouřlivá voda lákají kajakáře i raftaře. Většina svoji plavbu začala už v deset kilometrů vzdáleném Ilanz a někteří pokračují přes Versam-Safien ještě dalších dvanáct kilometrů po proudu do Reichenau.